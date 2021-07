Schinderei geht für Bregenzer Handballer jetzt los

Meister Hard hat am 19. August die Rhein-Neckar Löwen mit Cheftrainer Klaus Gärtner - der von 2018 bis 2020 in Hard das Zepter schwang - in der Sporthalle am See zu Gast. Zudem soll diesmal der Supercup am 1. September gegen Margareten am Bodensee über die Bühne gehen.