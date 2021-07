Wettrutsch-WM: Wasser, Meter und Sekunden!

Und selbst die Schreiberin dieser Zeilen fand sich in einem ernsthaften Dialog mit einem Vierjährigen wieder, in der Hoffnung auf Tipps vom windschlüpfrig wirkenden Kleinen. „Die Badehose muss trocken sein, bevor du losspringst!“, rät er. Und: „Kannst du das oben ausziehen, dann bist du schneller?“ Nunja, eher nicht; mit 12,97 Sekunden gab es später dennoch gar kein so schlechtes Ergebnis im guten Mittelmaß.