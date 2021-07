Häftling bei Fluchtversuch verletzt: Neue Details

Weitere Details sind rund um den Fluchtversuch eines Schubhäftlings, der am Donnerstagnachmittag in Wien ein jähes Ende nahm und für den 23-Jährigen im Krankenhaus endete, bekannt geworden. Der Tschetschene war im Zuge seiner Flucht in Richtung Dach des Gebäudes geklettert, hatte dann auf Höhe des vierten Stockes jedoch ein waghalsiges Manöver geplant: So wollte er auf einen Baum in der Nähe springen, die Weite des Sprunges sollte jedoch nicht ausreichen.