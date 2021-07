Unwettergefahr steigt vom Westen her wieder an

„Lokal kann es wieder zu Unwetterschäden kommen“

Zwar wird es laut Prognose nicht ganz so schlimm wie am vergangenen Wochenende, „lokal kann es aber auch wieder zu Unwetterschäden kommen“, so die Warnung des Wetterexperten. Trocken bleibt es am Sonntag wohl nur im Süden und Südosten Österreichs.