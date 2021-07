HTL: Elektromobilität und KI neue Schwerpunkte

In den geltenden Lehrplänen der HTL für Elektrotechnik seien die aktuellen technischen Entwicklungen in den Bereichen Elektromobilität, nachhaltige Energiegewinnung und Energienutzung, energie- und kostenoptimierte Gebäudenutzung sowie ressourcenoptimierter Betrieb von industriellen Prozessen nicht enthalten, heißt es in den Erläuterungen zu den neuen Regelwerken. Bei der Überarbeitung habe man auch besonders Aspekte der Digitalisierung und Datensicherheit berücksichtigt.