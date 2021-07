Nach All-Flug: So lacht Jeff Bezos die Welt aus

Bezos war am Dienstag mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer an Bord des Raumschiffs „New Shepard“ ins All geflogen. Doch die Kritik wird immer lauter: Der reichste Mann der Welt würde ohne Rücksicht auf das Klima und weitgehend ohne wissenschaftliche Forschungsinteressen sehr viel Geld verschwenden.