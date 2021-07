Amazon-Gründer Jeff Bezos vor Kurztrip ins Weltall

„Seit meinem fünften Lebensjahr träume ich davon, ins All zu reisen“, sagt der 57-jährige Bezos. Schon vor rund 20 Jahren gründete der nach Angaben des Magazins „Forbes“ reichste Mensch der Welt deswegen die Raumfahrtfirma Blue Origin. Im Westen des US-Bundesstaates Texas hat Blue Origin in den vergangenen Jahren das Raumschiff „New Shepard“ entwickelt und getestet. Bemannt ist die „New Shepard“ bisher noch nie geflogen - nun soll das symbolträchtig nach dem ersten US-Amerikaner im All, Alan Shepard, benannte Raumschiff auf den Tag genau 52 Jahre nach der ersten Mondlandung erstmals mit Menschen an Bord starten.