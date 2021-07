Hier blödelt Millionär Bezos im Weltall herum

Erdball wirkt von oben „schön und zerbrechlich“

Die New-Shepard-Kapsel erreichte für nur wenige Minuten eine Höhe von 107 Kilometern. Bezos schwärmte von der Aussicht: Der Blick auf unsere Erde habe ihm deren „Schönheit und Zerbrechlichkeit“ vorgeführt. „Wie es sich anfühlte? Oh mein Gott! Meine Erwartungen waren hoch, und sie wurden dramatisch übertroffen. Das mit der Schwerelosigkeit hat mich vielleicht am meisten überrascht, weil es sich so normal anfühlte“, so der Amazon-Gründer.