Faßmann-Appell an Eltern: „Lasst euch impfen“

Das vergangene Schuljahr hat Eltern und Kindern einiges abverlangt. Der Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht ist keine Zukunftslösung. Deshalb richtet Bildungsminister Heinz Faßmann ein Appell an Eltern, die durch eine Impfung die junge Generation schützen können. EIne Privilisierung könnte auch in Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommen. In „Nachgefragt“ mit Moderator Gerhard Koller erfahren Sie mehr über die Vorhaben auf Österreichs Schulen.