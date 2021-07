Frau wollte sich in Mur abkühlen und ertrank

Eine etwa 50-jährige Frau ist Mittwochmittag in Leoben beim Schwimmen in der Mur von der Strömung mitgerissen und abgetrieben worden. Eine Passantin, der die Frau zuvor noch gesagt hatte, dass sie sich im Gewässer abkühlen wolle, alarmierte die Polizei. In den Nachmittagsstunden wurde dann ihre Leiche in der Mur entdeckt. Die Steirerin ist ertrunken.