Ungesunde Zusatzstoffe: „Krankmacher“ am Teller

Warnung vor Titandioxid in Lebensmitteln

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stuft den Farbstoff Titandioxid (E 171) als „nicht sicher“ ein. Häufig zu finden sei die Substanz in Dragees, Kaugummis, Backzubehör und in weißen Überzügen wie Fondant, informierte der Verein für Konsumenteninformation.