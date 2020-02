Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen!

Sind Sie es leid, beim Einkaufen keinen Durchblick zu haben? Supermärkte und Lebensmittelproduzenten täuschen, verschleiern und flunkern, wo es nur geht. Angeblich gesunde Produkte sind voller Zusatzstoffe, billige Füllstoffe ersetzen hochwertige Zutaten, Waren werden im Supermarkt geschickt platziert, Preisvorteile und Zusatznutzen werden nur vorgegaukelt, Mogelpackungen untergeschoben, etc. Doch nun enthüllt ein neues Buch all diese Tricks und Maschen. So tappen Sie nicht mehr in die Falle! Plus: Zehn Tipps für Ihren Einkauf!