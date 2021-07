Vandalen wüteten in St. Pöltner Parkhaus

Das alte Parkhaus in der Hermann-Winger-Gasse in St. Pölten hat nicht den besten Ruf. Warum, haben Vandalen in der Nacht auf Montag wieder einmal unter Beweis gestellt: Zum wiederholten Male ließen Unbekannte dort ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Doch dieses Mal war der angerichtete Schaden besonders groß.