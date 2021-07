„Drogenlenker sind das weit größere Problem“

Es sind heikle Fragen, die in vielen Familien und am Stammtisch emotional diskutiert werden. Generell gilt: Wer in Österreich den Führerschein gemacht hat, darf bis an sein Lebensende ein Auto lenken - ohne seine Fahrtauglichkeit auch nur ein einziges Mal überprüfen lassen zu müssen. Dass aber ältere Menschen häufiger in Unfälle verwickelt sind oder diese gar verursachen, lässt sich nicht mit Fakten untermauern. Die Statistik über Verkehrsunfälle gibt lediglich Auskunft darüber, wie viele ältere Menschen involviert waren - nicht aber, wie viele davon einen Unfall verursacht haben. Laut Zahlen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verunglückten beispielsweise im Jahr 2019 hochgerechnet gut dreimal mehr junge Lenker zwischen 24 und 35 Jahren als jene der Altersgruppe über 75. „Ältere Menschen fahren tendenziell defensiver. Auch Delikte wegen Raserei oder Alkohol am Steuer kommen bei Jüngeren weit häufiger vor“, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

„Man darf das Problem nicht verallgemeinern“

Diese Einschätzung kann auch die steirische Exekutive bestätigen: Ein Verkehrspolizist erzählt, dass er noch mit keinem einzigen älteren Fahrzeuglenker negative Erfahrungen gemacht hat. „Natürlich gibt es immer wieder Ausrutscher, aber man darf da nichts verallgemeinern.“ Weit größere Probleme gebe es da schon mit Suchtgiftlenkern: „Jeden Tag werden in Graz zwei bis drei angehalten.“