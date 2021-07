Wolf trabt am helllichten Tag an Autofahrer vorbei

„Ich bin wirklich froh, dass ich bei all der Aufregung im allerletzten Moment gerade noch daran gedacht habe, den Wolf zu filmen. Ansonsten hätte mir das sicherlich keiner geglaubt“, sagt Michael Pühringer aus Herzogsdorf. Der Metalltechniker fuhr am Sonntag im Auto zu seiner Mutter nach St. Peter am Wimberg zum Mittagessen. Gegen 13.10 Uhr war er aus der Ortschaft Freilassing kommend gerade in der Ortschaft Eidendorf unterwegs. Auf Höhe des Reisingerweges kam es dann zu der unerwarteten Begegnung.