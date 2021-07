Sechs Mal Wölfe und zweimal Bären nachgewiesen

In Tirol gehen die durch Wolf und Bär verursachten Schafsrisse offenbar unvermindert weiter. Allein im Zeitraum von 2. bis 7. Juli wurde sechs Mal ein Wolf aus der italienischen Population als Verursacher für Risse nachgewiesen, teilte das Land mit. Zudem wurde zweimal ein Bär im selben Zeitraum genetisch bestätigt. Die Wolfs-Fälle betrafen Osttirol, Westendorf im Tiroler Unterland sowie Silz im Oberland. Die toten Schafe, die Bären zum Opfer fielen, befanden sich in St. Anton am Arlberg und St. Leonhard im Pitztal. Allein in Osttirol ging man heuer bisher von rund 100 toten und vermissten Schafen aus.