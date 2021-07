Nach Tierrissen: „Feuer frei“ auf die Wölfe?

„Der Wolf muss weg“

Außerdem könne man, so Gruber, ähnlich wie in Tirol versuchen, Weideschutzgebiete definieren. „Damit hätten wir eine Handhabe, um Problemwölfe schneller bejagen zu können und so unsere Almbauern und ihre Weidetiere zu schützen.“ Auch bei den SPÖ-Bauern - ja, solche soll es geben - hat der Wolf keine Unterstützer. Franz Matschek: „Es muss möglich werden, Wölfe unbürokratisch zu entnehmen, wenn sie wiederholt Nutztiere reißen.“ Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer schloss sich dieser Meinung übrigens an. Präsident Siegfried Huber: „Der Wolf muss weg!“