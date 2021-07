„Wenn’s geht, Wölfe immer sofort fotografieren“

„Wir haben leider kein einziges Bild und das macht es schwer, zu beurteilen, ob es wirklich ein Wolf war oder etwa ein Wolfshund“, sagt Manuela Kopecky von der Abteilung Land- und Forstwirtschaft beim Land OÖ, wo das Wolfsmanagement zusammenläuft. Im Juni gab’s Meldungen von Begegnungen mit Isegrims am Hengstpass, am Großen Pyhrgas, und in Unterach am Attersee zweimal, beim Egelsee und in der Ortschaft Unterburgau.