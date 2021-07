Der Wolf ist zurück - Fluch oder Segen?

Die Rückkehr des Wolfes hält die heimischen Bauern weiterhin in Atem. Diesmal gingen im oberösterreichischen Kefermarkt drei Meldungen betreffend Wolfssichtungen ein - die Landwirte sind somit dazu aufgerufen, wachsam zu sein und ihre Weidetiere dementsprechend zu schützen. Während Tierschützer naturgemäß dafür plädieren, ein Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf zu gewährleisten, gab es in Tirol schon eine Demonstration der Bauern, welche ihre Almwirtschaft in großer Gefahr sehen. Wie stehen Sie zum Thema? Diskutieren Sie mit uns im Forum!