E-Rallye-Start zwischen Kritik und Begeisterung

Wirtschaftsbelebung

Doch wie sah Weiz-Sieger Simon Wagner die Feuertaufedes Elektro-Boliden? “Positiv ist, dass dadurch die Wirtschaft belebt wird!„. “Dass einige Grüne unseren Sport vielleicht nun nicht mehr so blöd finden wie bisher.„ “Und dass es auch von österreichischen Firmen eine unglaubliche Leistung war, so ein Auto zu bauen, zumal die tolle Entwicklungsarbeit irgendwann auch dem Otto Normalverbraucher zu Gute kommen wird. Da ja auch in unseren heutigen Autos vieles steckt, was für den Rallyesport entwickelt wurde.„