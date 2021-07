Meister mit der Motorsäge mit viel Feingefühl

Zweites Leben für Baum

Er schnitzte sogar schon einen eineinhalb Meter langen Porsche: „Dafür musste ich Holz zu einem Block zusammenleimen, aus dem ich das Auto herausholte.“ Sein Klassiker ist ein Adler: „Der geht fast von selbst, ich brauche keine Entwurfsskizzen mehr.“ Aus einem Apfelbaum schaut eine Eule. Danzer hat sie direkt in den Stamm geschnitten: „Es dauert Jahrzehnte, bis ein Baum groß ist. Er schenkt uns viele Jahre Obst. Bevor er umgeschnitten wird, mache ich lieber eine Figur aus ihm. So bekommt er ein zweites Leben. Ein Baum ist etwas so Schönes für mich!“