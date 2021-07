Bügeleisen, Tiefkühlkost: Kuriose Beute bei Coup

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck ihr Unwesen getrieben: Die Täter hatten es aber nicht auf Geld oder Wertsachen abgesehen - vielmehr erbeuteten sie unter anderem Tiefkühlprodukte und sogar ein Bügeleisen. Die Polizei sucht in diesem kuriosen Fall mögliche Zeugen.