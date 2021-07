Die 50 rechnerisch schönsten Autos aller Zeiten

In den einschlägigen Listen automobiler Schönheiten taucht zumindest der Lamborghini Miura regelmäßig auf. Der McLaren wird eher für Technik und Fahrleistungen bewundert, der Ferrari leidet in dieser Hinsicht unter der starken hauseigenen Konkurrenz, die etwa in Form von 250 GTO und Testarossa meist die vorderen Plätze belegt. Auch in der Liste von „Click4reg“ finden sich gleich neun Modelle aus Maranello - ein Rekordwert.