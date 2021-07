Tirol: Erneute Möglichkeit für Impfung ohne Termin

Nachdem das Impf-Angebot ohne Termin an den vergangenen zwei Wochenenden großen Anklang in der Bevölkerung gefunden hat, wird derzeit an weiteren niederschwelligen Konzepten gearbeitet. Impfungen mit Termin sind weiterhin möglich - bei einer Anmeldung über www.tirolimpft.at werden Impfeinladungen weiterhin versendet, die zu bestätigen sind bzw. auch abgelehnt werden können.