Pflaster versorgt Elektronik mit Strom aus Schweiß

Strom im Schlaf erzeugen

Die Forscher ließen eine Person das Gerät an einer Fingerspitze tragen, während sie sitzende Tätigkeiten ausführte. Aus zehn Stunden Schlaf sammelte das Gerät fast 400 Millijoule Energie - das reiche aus, um eine elektronische Armbanduhr 24 Stunden lang mit Strom zu versorgen, hieß es. Eine Stunde Tippen und Klicken der Computermaus generierte fast 30 Millijoule - und das an nur einer Fingerspitze. Streifen an den restlichen Fingerspitzen würden zehnmal mehr Energie erzeugen, so die Forscher.