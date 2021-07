Nachtgastronomie als gefährliche Infektionsquelle?

Wer am Donnerstag, den 8. Juli, in der Baumbar in Kaprun war, sollte seinen Gesundheitszustand beobachten und sich bei Covid-Symptomen bei der Gesundheitsbehörde melden. So wurde eine Person nach ihrem Bar-Besuch positiv getestet, die Kontakt-Nachverfolgung ist nicht vollständig möglich, weil die Gästeliste nicht komplett war.