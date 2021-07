92 km Reichweite: Zero zeigt „Motorrad von morgen“

Wenn das schon die Zukunft der elektrischen Einspurigkeit sein soll, dann danke, aber danke nein. Morgen will ich Reichweiten wie mit einem Verbrennerbike haben. Punkt. Aber wenn wir positiv an die Sache herangehen, finden sich doch Argumente für die Zero FXE. Denn sie ist zwar nicht das Motorrad von morgen, bietet sich aber als das City-Moped von heute an. Und das geht so: