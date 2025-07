„Krone“-Stopplicht! „Risiko“: Hitze und Sport?

Unter anderem teilten US-Ski-Ass Mikaela Shiffrin und deren Verlobter Aleksander Aamodt Kilde den Brief in den sozialen Medien, der auch an die Mitglieder des FIS-Councils, an die Repräsentanten der nationalen Skiverbände und an weitere „Stakeholder“ gerichtet ist. Sie fordern die FIS dazu auf, eine mögliche Partnerschaft mit dem Finanzunternehmen CVC noch einmal zu prüfen.