Unwetter im Gschnitztal: „Es braucht Maßnahmen!“

Folgendes sei laut Pranger zu bedenken: „Es müssen massive – und keine oberflächlichen – Maßnahmen ergriffen werden. Gerade der Alfaiergraben wurde in den vergangenen Jahren ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Wir benötigen endlich eine längerfristige Sicherheit. Die Familien müssen endlich in Ruhe schlafen und leben können.“