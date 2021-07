Boldmen CR4: Wiesmann mit einem Roadster wieder da

Wiesmann wurde „an die Wand gefahren“

Das neue Modell knüpft an eine stolze Historie an, denn über ein Vierteljahrhundert lang haben Martin und Friedhelm Wiesmann Automobilgeschichte geschrieben. 1988 gründeten sie in Dülmen ihr eigenes Unternehmen. Mit Coupés und Roadstern gelang es den Brüdern, sich weit über die Grenzen Europas hinaus einen Namen zu machen. Doch 2014, Friedhelm Wiesmann hatte bereits 2011 aus persönlichen Gründen das Unternehmen verlassen, ging das Unternehmen in die Insolvenz. „Es wurde an die Wand gefahren“, sagt Wiesmann. Wenig später wurde es inklusive der Markenrechte veräußerst. Jetzt will Wiesmann, der zwischenzeitlich eine Beratungsfirma gegründet hatte, mit Vater und Sohn Käs an alte Erfolge anknüpfen.