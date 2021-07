Kaseya soll IT-Probleme jahrelang ignoriert haben

„Eklatante Sicherheitsmängel“

Einer von ihnen gab dem Bericht nach an, bereits Anfang 2019 ein 40-seitiges Memo an die Unternehmensleitung geschickt zu haben, in dem er Sicherheitsbedenken darlegte. Zwei Wochen später sei er gefeuert worden, was seiner Meinung nach mit seinen wiederholten Bemühungen zusammenhing, auf die Probleme hinzuweisen. Ein anderer Mitarbeiter sagte, dass Kaseya seine Software oder Server nur selten gepatcht und Kundenpasswörter im Klartext - also unverschlüsselt - auf Plattformen von Drittanbietern gespeichert habe. Praktiken, die der Mitarbeiter als eklatante Sicherheitsmängel bezeichnete.