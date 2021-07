Betrunkener verletzte Kellnerin mit Taschenmesser

Messerangriff in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in Innsbruck: Weil er offenbar nicht genug bekommen konnte und die Kellnerin (44) ihm keine weiteren Getränke ausschenken wollte, zückte ein Somalier (27) ein Taschenmesser und verletzte damit die Angestellte. Der Verdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.