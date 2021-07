Dreister Dieb bestahl Golfer während der Partie

Die listigen Diebstähle flogen erst auf, als Freitagnachmittag ein 80-jähriger Klagenfurter Anzeige bei der Polizei in Pörtschach erstattete. Aus seinem Golfbag sei ihm seine Brieftasche mit 700 bis 900 Euro Bargeld entwendet worden. Zwei Streifen rückten sofoert auf, stießen am „Loch 16“ auf einen Verdächtigen. Doch der Mann ergriff sofort die Flucht, als er die Uniformierten sah und versteckte sich in einem Waldstück.