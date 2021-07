Turbulenzen: Paragleiter stürzt 50 Meter in Tiefe

Der Mann aus Irland wollte wohl das traumhafte Sommerwetter für einen Gleitflug Richtung Ossiacher See nutzen, als er heute kurz nach 13 Uhr alle Vorbereitungen für den Abflug getroffen hatte. Doch bei seinem Flug ging alles schief, was nur schief laufen kann. Der Absprung von der Kanzelhöhe glückte noch, doch dann sorgten starke Winde dafür, dass sich der Gleitschirm nicht öffnete beziehungsweise in sich zusammenklappte.