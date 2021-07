Sturm-Test: Endlich war wieder Leben in Liebenau

Sturm-Coach Chris Ilzer, Jakob Jantscher und Co. genossen den Auftritt vor den eigenen Fans. „Unglaublich, auch wenn es nur eine Tribüne ist, die da voll war, ist das eine Wahninns-Stimmung gewesen“, so Ivan Ljubic. „Wir freuen uns schon auf das Spiel gegen Salzburg, der Test war ein echter Gradmesser. Auf dieses Spiel können wir aufbauen.“ Richtig „aufgebaut“ zeigte sich Tormann-Talent Luka Maric. Mit zwei Glanzparaden kürte sich der 18-jährige Sohn von Sturms Zeugwart-Legende Simo Maric quasi zum „Man of the match“, wurde am Ende minutenlang von den Fans mit Sprechchören gefeiert.