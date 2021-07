Überraschung! Andreas Gabalier besucht Volksschule

Hulapalu zum Schulschluss - Schülerherz, was willst du mehr? Überraschungs-Besuch von Andreas Gabalier gestern Vormittag in der Volksschule St. Peter, und wieder einmal zeigte sich, warum der steirische Volks-Rock ’n’ Roller auf einer Erfolgswelle schwimmt wie kaum ein anderer Musiker. Er schnappt sich eine Gitarre, stimmt einen Megahit nach dem anderen an und hat gleich ein paar Dutzend Fans mehr - wenn er sie vorher nicht ohnehin schon hatte.