Schock vorm Saisonauftakt

Schock für Hartberg eine Woche vorm Cup-Auftakt gegen Bad Gleichenberg in Feldbach: Verteidiger-Routinier Christian Klem hat´s Im Training böse am Knie erwischt. Der 30-Jährige zog sich einen Meniskus-Einriss zu und muss am Donnerstag im UKH Graz operiert werden. Er fehlt dem Russ-Team sicher in den ersten Wochen der Bundesliga aus.