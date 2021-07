Rekord: Noch nie wurde so viel Wein angebaut

Doch welche ist die Rebsorte Nummer eins in der Steiermark? An der Spitze kam es aktuell zu einem „Führungswechsel“, der beliebte Welschriesling wurde abgelöst. Und zwar von einem Gewinner vieler internationaler Auszeichnungen - dem Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ist der beliebteste „Steirer“Die Paradesorte führt nun mit 902 Hektar (17,7 Prozent Anteil) auch flächenmäßig die Rebsorten-Rangliste an und steht am häufigsten in den steirischen Weinregalen. „Unser Klima, der Boden und die Lagen bekommen der Rebsorte sehr gut. Sie ist im neuen sogenannten DAC-System in allen Gebieten zur Leitsorte geworden und wird auch wegen der unterschiedlichen Ausbauformen sehr geschätzt“, erklärt Werner Luttenberger, Geschäftsführer von Wein Steiermark.