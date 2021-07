E-Bike Crowncruiser sieht aus wie Retro-Motorrad

Die Entwicklung des E-Bikes will der Hersteller über die Crowdfunding-Seite Indiegogo finanzieren: Die Kampagne zum Crowncruiser startet am 12. Juli. Die technischen Details stehen bereits fest: So soll der ungewöhnliche Rahmen in Retro-Optik aus Kohlefaser gefertigt werden, als Antrieb dient in der Version für den europäischen Markt ein 250-Watt-Elektromotor, der bis Tempo 25 Tretunterstützung bietet.