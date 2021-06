Jeder zweite Käufer will sich E-Bike zulegen

Zwei von drei Österreichern besitzen ein Fahrrad, Männer sehen es eher als Sportgerät, Frauen nutzen es mehr als Fortbewegungsmittel im Alltag. Der Anteil an E-Bikes macht derzeit zwölf Prozent aus. Das Interesse an den motorisierten Rädern dürfte groß sein: Jeder zweite, der einen Radkauf vorhat, will sich eine elektrische Variante zulegen, so das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage von Spectra in Linz.