Sieben E-Bikes im Test - hier brach der Lenker!

Nur bedingt für das Gelände geeignet: Conway und Kettler

Im Test wurde den Hersteller-Versprechen der Geländegängigkeit auf den Zahn gefühlt, daher wurden strengere Testnormen in Anlehnung an E-Mountainbikes herangezogen. Dementsprechend zeigte sich in der Dauerhaltbarkeit die ein oder andere Schwäche: Beim Lenkervorbau des Conway Cairon SUV 527 gab die Stirnverzahnung inklusive Befestigungsschraube nach - in der Praxis wäre ein Sturz über den Lenker wahrscheinlich. Deswegen, aber auch wegen zu hoher Schadstoffwerte im Sattel, erhielt das Cairon als Einziges ein „nicht genügend“ im Test.