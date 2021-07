Wolf-Debatte: Goldene Mitte gibt es hier keine

Wie eine Medaille hat auch die Wolf-Debatte zwei Seiten. Und jede glaubt, dass ihre schöner glänzt, sprich ihre Argumente stichfester sind. Die so gerne bei Streitthemen anvisierte goldene Mitte aber gibt es hier nicht. Das zeigen mitunter Umfragen, in denen die einen dafür sind, dem Wolf an den Kragen zu gehen, andere wiederum dessen Schutz und ein Miteinander fordern.