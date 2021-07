Corona-Festakt: „Risse heilen, Gräben zuschütten“

Die Regierung hat am Dienstag die sich schrittweise bessernde Corona-Lage zum Anlass genommen, der Wissenschaft ihren Dank auszusprechen: Bei einer Festveranstaltung „zu Ehren der Wissenschaft“ in der Aula der Wissenschaften in Wien (siehe Livestream) ergriff zunächst Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Wort, zog ein Resümee über die vergangenen Monate und gab einen Ausblick auf die Schwerpunkte nach der Krise. Im Zentrum der Rede standen die Lehren aus der Krise. Kurz appellierte dafür, „die Risse zu heilen und die Gräben zuzuschütten“.