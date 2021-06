Jugendliche erzählen: „Impfung gibt uns Freiheit“

Genauso sieht das sein Freund Paul (13). Er bekam vor knapp zehn Tagen seinen ersten Stich, in einem Impfzentrum. „Bis jetzt“, erklärt der Gymnasiast, „habe ich ein ungutes Gefühl, wenn ich mit meinen Großeltern in Kontakt bin.“ Obwohl sie längst geimpft wurden: „Aber vollständig geschützt sind sie vor einer Ansteckung trotzdem nicht. Und ich will und wollte sie nie gefährden. Und ich will und wollte sie nie gefährden. Wenn ich in ein paar Wochen quasi immun bin, erleichtert mir das den Umgang mit ihnen enorm. Und, wirklich: Ich habe unbeschwerte Besuche bei ihnen sehr vermisst.“