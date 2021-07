Ärztekammer empfiehlt Impfung 12- bis 15-Jähriger

„Das können wir den Zwölf- bis 15-Jährigen ersparen“, wird der Leiter des ÖÄK- Referates für Impfangelegenheiten, Rudolf Schmitzberger, in einer Aussendung der Ärztekammer zitiert. Der Nutzen übersteige das Risiko bei Weitem, führte er weiter aus. „Es gibt eine für sie zugelassene Impfung, die hervorragend wirkt - in dieser Altersgruppe sogar besser als in anderen - und kaum nennenswerte Impfreaktionen gezeigt hat.“