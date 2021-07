Hackerangriffe stehen auf der Tagesordnung

„Von der schwedischen Supermarktkette wollten die Erpresser 70 Millionen Euro. Auch österreichische Unternehmen werden auf diese Weise am laufenden Band um sechs- bis siebenstellige Beträge gebracht“, weiß Gottfried Tonweber, Leiter der Cyber-Security-Abteilung von Ernst & Young Management Consulting in Wien und Linz: „Man kann versuchen zu verhandeln, aber auf einen fünfstelligen Lösegeldbetrag wird man meiner Erfahrung nach selten kommen!“ Deshalb sind auch in Österreich geschulte Mitarbeiter das Um und Auf, damit es gar nicht erst zu einem Hackerangriff kommen kann (siehe Interview unten).