„Mitarbeiter meist Türöffner für Cyber-Angriffe“

Mangel an Cybersecurity-Experten

Aktuell mangelt es demnach allerdings stark an Cybersecurity-Experten. „Im angloamerikanischen Raum werden Cybersecurity-Experten aus dem Militär und den Nachrichtendiensten rekrutiert. Da gibt es einen großen Pool“, so Bohmayr. Seit kurzem können Studierende an der TU Wien und Graz im Studium zumindest Module für Cybersecurity belegen.