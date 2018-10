Das sind die gefährlichsten Computerviren der Welt

Stuxnet kam von US- und israelischen Geheimdiensten

Am ersten Rang findet sich in Hypponens Liste ebenfalls eine geheimdienstliche Schöpfung, konkret der 2010 von US-amerikanischen und israelischen Diensten zur Sabotage des iranischen Atomprogramms entwickelte Schädling Stuxnet. Er war für den durchschnittlichen Internetnutzer wegen seines genau definierten Ziels zwar keine allzu große Gefahr, gilt aber bis heute als erste echte Cyberwaffe und richtete letztlich nicht nur im Iran, sondern auf der ganzen Welt Schaden an.