Das große Geschäft mit der digitalen Erpressung

Wie gewaltig das „Marktvolumen“ von Ransomware mittlerweile ist, geht aus einer Untersuchung des Blockchain-Analysten Chainalysis hervor. Dort hat man 2020 - das Lösegeld wird meist in Bitcoin gefordert - mit Ransomware-Erpressung in Zusammenhang stehende Kryptogeld-Transaktionen im Wert von 350 Millionen US-Dollar registriert - ein Plus von 311 Prozent gegenüber dem Vorjahr.