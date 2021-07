Warum soll ich mich bewegen?

„Der Körper ist so konstruiert, dass er sich an die äußerlichen Bedingungen anpasst. Wird er zu wenig bewegt, sieht er nicht die Notwendigkeit, mehr Energie und Ressourcen aufzubauen. Sprich: Er reduziert Muskelmasse und lässt Herz- und Kreislauf auf Sparflamme laufen“, erklärt Sportwissenschafterin Miriam Biritz-Wagenbichler aus Wien, warum Regelmäßigkeit beim Bewegen so wichtig ist. Das bedeutet: Jedem, der gesund und leistungsfähig ist, wird zur Gesunderhaltung sportliches Training von mindestens zweimal pro Woche bzw. 150 Bewegungsminuten angeraten. Gibt es bereits Einschränkungen, gut abgestimmte Bewegungseinheiten von 5-15 Minuten pro Tag wählen, um wieder fit zu werden.